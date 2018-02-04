В офіс закарпатських угорців кинули пляшку з запальною сумішшю

У неділю зранку невідомий кинув пляшку з запальною сумішшю у вікно будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС в Ужгороді.

Про це угорські ЗМІ повідомив голова організації, нардеп Василь Брензович, пише Mukachevo.net.

Він підтвердив, що було вчинено акт вандалізму. Будинок не пошкоджено, постраждалих нема, а місцеві правоохоронці відреагували майже миттєво.

"Зазначу, дуже відрадно, що правоохоронні органи практично одразу відреагували на подію", - сказав Брензович.

Він висловив сподівання, що дана подія буде розслідувана і цей акт не нашкодить українсько-угорським відносинам.

У поліції Закарпаття також підтвердили, що перевіряють факт можливого підпалу будівлі в центрі Ужгорода.

"Сьогодні, о 4.30 ранку до правоохоронців надійшла інформація про те, що відбулося задимлення в одному з офісів Ужгорода. До нас звернулися працівники ДСНС. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка на даний момент ще там працює. Наразі правової кваліфікації випадку немає, оскільки на даний момент власне й встановлюється, що відбулося на місці події", - зазначила у коментарі Mukachevo.net речниця ГУНП у Закарпатській області Тетяна Щоголєва.