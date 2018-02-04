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Саакашвілі обіцяє представити свій уряд і кандидатів у президенти

Неділя, 4 лютого 2018, 13:59

Лідер "Руху Нових сил" Міхеіл Саакашвілі обіцяє до наступного мітингу 18 лютого представити альтернативний уряд і десяток кандидатів у президенти.

Про це він заявив на віче на Європейській площі в неділю.

"До 18 лютого ми вам представимо альтернативний уряд і десяток нових кандидатів у президенти, з яких ви повинні вибрати", - сказав він.

 
Фото Ельдара Сарахмана, УП

За словами Саакашвілі, на сайті "Руху нових сил" також будуть опубліковані адреси депутатів, які, на його думку, повинні голосувати за відставку президента Петра Порошенка.

 

"Ми опублікуємо фотографії будинків та адреси депутатів, які повинні голосувати за відставку Порошенка. Сформуємо групи і поїдемо до них додому. Будемо наступати мирно", - заявив він.

"Ми розповімо, чого ми від них хочемо. Ми хочемо одного - прибрати цих від влади мирно і самим піти після цього", - додав екс-президент Грузії.

 

В ході віче Саакашвілі зачитав список українських військових, які загинули в січні цього року.

"Поки наші воїни гинули за свою батьківщину, головнокомандувач України Петро Порошенко розслаблявся на Мальдівських островах і викидав сотні тисяч доларів в безодню індійського океану. Плював він на наших солдатів, плював він на Україну", - заявив лідер "Руху нових сил".

Він також звинуватив у некомпетентності прем'єра Володимира Гройсмана.

"Хто може бути гірше, ніж Гройсман, який не закінчив навіть середньої школи? Невже не можна знайти прем'єр-міністра з вищою освітою?", - зазначив він.

Саакашвілі також пообіцяв, що, якщо Порошенко піде з посади президента, пенсії подвояться вже в перші два місяці.

"Як тільки Порошенко забереться, пенсія подвоїться в перші два місяці при збереженні курсу національної валюти. А до кінця року вона зросте втричі. А в цілому за одну каденцію нормальної влади вона може збільшитися в 7-8 разів. Я це робив, я не якийсь там популіст і казкар", - заявив він.

Українська правда

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Теми: Саакашвілі
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