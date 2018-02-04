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У понеділок в Україну повернуться холоди, на заході - снігопади

Неділя, 4 лютого 2018, 14:58
У понеділок в Україну повернуться холоди, на заході - снігопади

Найближчими днями на території України очікується суттєве зниження температури, у західних областях - снігопади. 

Як повідомили в Укргідрометцентрі, у горах Iвано-Франкiвської,  Львівської та у високогір'ї Закарпатської областей у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами зберігається значна сніголавинна  небезпека 3 рівня. 

5 лютого в Україні, окрім західних регіонів - мінлива хмарність, без опадів, вдень температура знизиться до -5...-7 у центральних та північних, вночі до -5...-12 градусів. У південних областях -1...+1 вдень, -1...-3 вночі.  

На заході - сніг, температура вдень від -2...-7, вночі до -11 градусів, на Закарпатті та у Карпатах -5...-7. 

6 лютого сніг очікується лише у Черкаській та Кіровоградській областях, у більшості регіонів - мінлива хмарність. Вдень на заході -3...-5, вночі до -14 градусів, у північних регіонах вдень до -6, вночі до -13, на сході вдень -1...-3, вночі до -12 градусів,  на півдні -1...+1, вночі до -6. 

 
 

4-5 лютого очiкується пiдвищення рiвнiв води над рiвнями на р.Латориця - м.Чоп на 1,5 – 2 м, на р.Тиса - м.Чоп на 3–3,5 м, в межах русла та без загрози негативних наслідків.

5-7 лютого, у зв'язку зі значним похолоданням, на річках басейну Прип'яті очікується відновлення льодових явищ з подальшим льодоставом. 

Українська правда 

Теми: погода
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