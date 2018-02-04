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Біля "Краковця" затори: збоїть база даних митників

Неділя, 4 лютого 2018, 21:07
Біля Краковця затори: збоїть база даних митників

Біля пункту пропуску "Краковець" на кордоні із Польщею з українського боку утворилось накопичення транспортних засобів, у заторах - понад 400 авто. 

Про це ввечері 4 лютого повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ.

За даними прикордонників, черги пов'язані з перебоями у роботі бази даних митниці на ПП "Краковець".

"Просимо врахувати інформацію перед обранням пункту перетину кордону та по можливості прямувати на сусідні пункти пропуску - "Грушів" чи "Рава-Руська", - заявили у ДПСУ. 

Українська правда
Теми: кордонПольща
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