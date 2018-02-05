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У Дніпрі в ДТП загинув відомий волонтер

Понеділок, 5 лютого 2018, 01:58

Донецький волонтер Леонід Краснопольський загинув у ДТП в Дніпрі.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

"Так, Льоня Краснопольський загинув сьогодні в ДТП... Льоня, ортодоксальний єврей з Донецька, щирий патріот України, волонтер, дизайнер, підприємець, засновник проекту "Hunta in UA", який втік в 2014 році у Дніпро", — написав Філатов у facebook.

Як повідомляє місцеве видання "Інформатор", ДТП сталася близько 12:50 на Набережній Перемоги.

 
всі фото: dp.informator.ua
 
 

За словами очевидців події, автомобілі їхали в попутному напрямку. Автомобіль Kia здійснював розворот вліво, в цей момент Toyota Prado протаранила автомобіль у бік. В результаті водій Kia загинув.

"Українська правда" у Threads

Теми: волонтериДТПДніпро
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