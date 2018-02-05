У Дніпрі в ДТП загинув відомий волонтер

11859 переглядів
Понеділок, 5 лютого 2018, 02:58

Донецький волонтер Леонід Краснопольський загинув у ДТП в Дніпрі.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

"Так, Льоня Краснопольський загинув сьогодні в ДТП... Льоня, ортодоксальний єврей з Донецька, щирий патріот України, волонтер, дизайнер, підприємець, засновник проекту "Hunta in UA", який втік в 2014 році у Дніпро", — написав Філатов у facebook.

Як повідомляє місцеве видання "Інформатор", ДТП сталася близько 12:50 на Набережній Перемоги.

 
всі фото: dp.informator.ua
 
 

За словами очевидців події, автомобілі їхали в попутному напрямку. Автомобіль Kia здійснював розворот вліво, в цей момент Toyota Prado протаранила автомобіль у бік. В результаті водій Kia загинув.

Теми: волонтери ДТП Дніпро
powered by lun.ua
По темі
Половина з доставлених на фронт "Богданів" зламалася – волонтер 28 січня 2018, 15:48
Зайва допомога. Чому не всі волонтери однаково корисні 26 січня 2018, 09:30
Хто допомагав Святому Миколаю прийти до сиріт 20 грудня 2017, 16:44
Усі новини
Головні новини
Хроніка 5 лютого. В Ахметова і Пінчука забрали "Криворіжсталь", а Україну взяли в СОТ
ЗМІ: У відповідь на збитий в Сирії Су-25 РФ обстріляла лікарню
У Дніпрі в ДТП загинув відомий волонтер
У Росії до заручника Клиха пустили адвоката
Усі новини
здоров'я

Мучитесь від мігрені – подбайте про серце

афіша

Афіша подій на 2-4 лютого