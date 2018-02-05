Доба в АТО: 5 обстрілів, постраждали 3 бійців ЗСУ

За минулу добу зафіксовано 5 обстрілів оборонних укріплень Збройних Сил України з боку незаконних збройних формувань, унаслідок яких поранень зазнали двоє українських захисників, ще один – отримав бойове травмування.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку ворог застосував важкі 120-мм міномети по позиціях ЗСУ неподалік Камянки і Новотроїцького, чим грубо порушив Мінські домовленості.

Поблизу Водяного бойовики обстріляли опорні пункти сил АТО із ручних протитанкових гранатометів.

Крім того у вечірній час противник активізувався довкола шахти Бутівка. У цьому районі окупанти випустили у бік українських захисників понад сорок мін калібру 82-мм та стріляли з гранатометів різних видів.

На Луганському напрямку ворог зі стрілецької зброї вів вогонь по українських оборонцях біля Зайцевого.