Доба в АТО: 5 обстрілів, постраждали 3 бійців ЗСУ

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Понеділок, 5 лютого 2018, 07:31

За минулу добу зафіксовано 5 обстрілів оборонних укріплень Збройних Сил України з боку незаконних збройних формувань, унаслідок яких поранень зазнали двоє українських захисників, ще один – отримав бойове травмування.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку ворог застосував важкі 120-мм міномети по позиціях ЗСУ неподалік Камянки і Новотроїцького, чим грубо порушив Мінські домовленості.

Поблизу Водяного бойовики обстріляли опорні пункти сил АТО із ручних протитанкових гранатометів.

Крім того у вечірній час противник активізувався довкола шахти Бутівка. У цьому районі окупанти випустили у бік українських захисників понад сорок мін калібру 82-мм та стріляли з гранатометів різних видів.

На Луганському напрямку ворог зі стрілецької зброї вів вогонь по українських оборонцях біля Зайцевого.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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