Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Доба в АТО: 5 обстрілів, постраждали 3 бійців ЗСУ

Понеділок, 5 лютого 2018, 06:31

За минулу добу зафіксовано 5 обстрілів оборонних укріплень Збройних Сил України з боку незаконних збройних формувань, унаслідок яких поранень зазнали двоє українських захисників, ще один – отримав бойове травмування.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку ворог застосував важкі 120-мм міномети по позиціях ЗСУ неподалік Камянки і Новотроїцького, чим грубо порушив Мінські домовленості.

Поблизу Водяного бойовики обстріляли опорні пункти сил АТО із ручних протитанкових гранатометів.

Крім того у вечірній час противник активізувався довкола шахти Бутівка. У цьому районі окупанти випустили у бік українських захисників понад сорок мін калібру 82-мм та стріляли з гранатометів різних видів.

На Луганському напрямку ворог зі стрілецької зброї вів вогонь по українських оборонцях біля Зайцевого.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОбойові діїДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
Усі новини...
Реклама: