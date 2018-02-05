У НАЗК склали ТОП-7 порушень 2017 року

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Понеділок, 5 лютого 2018, 13:51

Національне агентство із запобігання корупції назвало найбільш характерні порушення, встановлені за результатами перевірок органів влади та місцевого самоврядування у 2017 році.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Так, найпоширенішими порушеннями закону протягом року були:

  1. Неподання та несвоєчасне подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані;
  2. Нездійснення органом перевірки факту подання його теперішніми або колишніми працівниками декларацій та неповідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій;
  3. Порушення, пов’язані з підготовкою та виконанням антикорупційних програм;
  4. Невжиття законних заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
  5. Порушення посадовими особами вимог щодо передачі в управління іншій особі підприємств або корпоративних прав, які їм належать;
  6. Призначення працівників на відповідальні посади без проведення стосовно них спеціальної перевірки;
  7. Незабезпечення умов для повідомлень працівниками органів про порушення вимог закону іншою особою через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти та засоби електронного зв’язку.

Крім того, розповідають у НАЗК, існують порушення щодо утворення та функціонування підрозділів з питань запобігання корупції на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління державного органу.

Загалом протягом минулого року Нацагентство провело 18 планових та 12 позапланових перевірок в міністерствах, інших державних органах та органах місцевого самоврядування.

Українська правда
Теми: НАЗК корупція
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