З "УКРОПу" стягнули півмільйона за позовом НАЗК – Корчак

Виконавча служба виконала рішення суду і конфіскувала в партії "УКРОП" 469 тисяч гривень її внесків.

Про це повідомляє у Facebook голова Нацагентства із запобігання корупції Наталія Корчак.

"Наразі виконавча служба повідомила НАЗК про стягнення коштів", - пише вона.

За словами чиновниці, йдеться про 468 947 гривень, які політична сила отримала з порушенням закону.

Вона нагадала, що рішення про стягнення цих коштів 22 березня 2017 року ухвалив Печерський райсуд Києва, після чого партія оскаржила його в апеляційному суді. Але той відхилив скаргу.

Як відомо, 31 березня 2017 року НАЗК заявило, що в Україні вже є перше рішення суду про конфіскацію грошей партії через порушення правил внесків від фізичних та юридичних осіб. Порушник - "УКРОП".

Того ж дня юристи "УКРОПу" повідомили, що вже подали апеляцію на цю постанову.