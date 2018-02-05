З "УКРОПу" стягнули півмільйона за позовом НАЗК – Корчак

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Понеділок, 5 лютого 2018, 14:47

Виконавча служба виконала рішення суду і конфіскувала в партії "УКРОП" 469 тисяч гривень її внесків.

Про це повідомляє у Facebook голова Нацагентства із запобігання корупції Наталія Корчак.

"Наразі виконавча служба повідомила НАЗК про стягнення коштів", - пише вона.

За словами чиновниці, йдеться про 468 947 гривень, які політична сила отримала з порушенням закону.

Вона нагадала, що рішення про стягнення цих коштів 22 березня 2017 року ухвалив Печерський райсуд Києва, після чого партія оскаржила його в апеляційному суді.

Як відомо, 31 березня 2017 року НАЗК заявило, що в Україні вже є перше рішення суду про конфіскацію грошей партії через порушення правил внесків від фізичних та юридичних осіб. Порушник - "УКРОП".

Того ж дня юристи "УКРОПу" повідомили, що вже подали апеляцію на цю постанову.

Українська правда
Теми: НАЗК партії суд
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