Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вища рада правосуддя визначила потенційних колег

Понеділок, 5 лютого 2018, 16:24

Вища рада правосуддя завершила прийом документів від кандидатів на три вакантних посади членів у цьому органі.

Про це повідомив секретаріат ВРП 2 лютого.

Кандидатів обиратиме ХV черговий з’їзд суддів України, що відбудеться 5–6 березня.

Кандидати на посади членів ВРП: Осіпов Юрій, Завальнюк Ігор, Чорненька Даниїла, Епель Оксана, Чумаченко Тетяна, Васильцов Олег, Гирич Сергій, Рябішин Андрій, Снегірьов Віталій, Преснякова Анжеліка, Фролов Олександр, Швецова Лариса , Чумак Сергій, Затолочний Віталій, Сасевич Олександр, Соловйов Володимир, Мороз Ігор, Брегей Роман, Лазаренко Анатолій, Говоруха Володимир, Груіцька Людмила, Волкова Олена, Загородній Анатолій, Гордимов Анатолій, Ченцова Світлана, Багрій Тарас, Єремейчук Сергій, Гулак Наталія, Хорошун Оксана, Агєєв Олександр, Васянович Володимир, Жданова Валентина, Орлянська Валентина, Вус Світлана Михайлівна.

Вища рада правосуддя, зокрема, вносить подання про призначення судді на посаду; забезпечує здійснення дисциплінарного провадження щодо судді; ухвалює рішення про звільнення судді з посади; надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом; бере участь у визначенні видатків держбюджету на утримання судів, органів та установ системи правосуддя.

Крім того, 2 лютого завершився прийом документів від кандидатів на членство у Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

З 8 кандидатів той самий ХV з’їзд суддів обере одного нового члена.

Кандидати на посади членів ВККС: Сиротников Роман, Соломаха Людмила, Павлишин Олег, Сліпченко Олександр, Хорошун Оксана, Боровицький Олександр, Гладій Степан, Гапончук Віктор.

Серед функцій ВККС: проведення добору кандидатів для призначення на посаду судді; надання рекомендацій про призначення кандидата на посаду судді; проведення кваліфікаційного оцінювання суддів; внесення рекомендації про переведення суддів, крім переведення як дисциплінарної санкції; ведення суддівського досьє тощо.

Софія Лукашова, для УП

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

Усі новини...
Останні новини
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
Усі новини...
Реклама: