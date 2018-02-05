Вища рада правосуддя визначила потенційних колег

Вища рада правосуддя завершила прийом документів від кандидатів на три вакантних посади членів у цьому органі.

Про це повідомив секретаріат ВРП 2 лютого.

Кандидатів обиратиме ХV черговий з’їзд суддів України, що відбудеться 5–6 березня.

Кандидати на посади членів ВРП: Осіпов Юрій, Завальнюк Ігор, Чорненька Даниїла, Епель Оксана, Чумаченко Тетяна, Васильцов Олег, Гирич Сергій, Рябішин Андрій, Снегірьов Віталій, Преснякова Анжеліка, Фролов Олександр, Швецова Лариса , Чумак Сергій, Затолочний Віталій, Сасевич Олександр, Соловйов Володимир, Мороз Ігор, Брегей Роман, Лазаренко Анатолій, Говоруха Володимир, Груіцька Людмила, Волкова Олена, Загородній Анатолій, Гордимов Анатолій, Ченцова Світлана, Багрій Тарас, Єремейчук Сергій, Гулак Наталія, Хорошун Оксана, Агєєв Олександр, Васянович Володимир, Жданова Валентина, Орлянська Валентина, Вус Світлана Михайлівна.

Вища рада правосуддя, зокрема, вносить подання про призначення судді на посаду; забезпечує здійснення дисциплінарного провадження щодо судді; ухвалює рішення про звільнення судді з посади; надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом; бере участь у визначенні видатків держбюджету на утримання судів, органів та установ системи правосуддя.

Крім того, 2 лютого завершився прийом документів від кандидатів на членство у Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

З 8 кандидатів той самий ХV з’їзд суддів обере одного нового члена.

Кандидати на посади членів ВККС: Сиротников Роман, Соломаха Людмила, Павлишин Олег, Сліпченко Олександр, Хорошун Оксана, Боровицький Олександр, Гладій Степан, Гапончук Віктор.

Серед функцій ВККС: проведення добору кандидатів для призначення на посаду судді; надання рекомендацій про призначення кандидата на посаду судді; проведення кваліфікаційного оцінювання суддів; внесення рекомендації про переведення суддів, крім переведення як дисциплінарної санкції; ведення суддівського досьє тощо.