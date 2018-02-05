Вугільний "смотрящий" заявив про плани приватизувати "Центренерго"

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Понеділок, 5 лютого 2018, 18:20

Вугільний куратор Віталій Кропачов заявив про плани брати участь у приватизації ПАТ "Центренерго".

Про це він розповів в інтерв’ю ЕП.

Кропачов не розповів, який пакет акцій має в "Центренерго", однак уточнив, що він більше 1%.

Він також зазначив, що планує брати участь у приватизації "Центренерго" і для цього скуповував ресурсну базу акціонерного товариства.

Повний текст інтерв’ю: Вугільний куратор Віталій Кропачов: У нас все по-іншому. Ми з Донецька. Крапка.

Економічна правда

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