У Чернівцях хочуть назвати аеропорт на честь Каденюка

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Понеділок, 5 лютого 2018, 19:34

Міжнародний аеропорт "Чернівці" хочуть назвати на честь першого українського космонавта Леоніда Каденюка.

Про це на прес-конференції повідомив міський голова Олексій Каспрук, передає "Молодий буковинець".

"Був присутнім на похороні Леоніда Каденюка. Спілкувався з близькими. Зі слів близьких Леонід Костянтинович був би проти, щоби його іменем перейменовували вулицю будь-якого космонавта. Але увіковічнити його пам’ять потрібно. Виступаємо з ініціативою присвоїти ім’я Леоніда Каденюка міжнародному аеропорту "Чернівці", -  розповів міський голова Чернівців.

За його словами, для цього потрібна письмова згода родини, колективу аеропорту та проведення громадських слухань.

"Я думаю, ці клопотання будуть підтриманні і таке рішення з часом буде прийняте", - зазначив Каспрук.

Як відомо, Каденюк помер під час пробіжки на 68-му році життя.

Теми: Чернівці космос аеропорт
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