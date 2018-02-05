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Швейцарія відмовилась надати Абрамовичу дозвіл на проживання – ЗМІ

Понеділок, 5 лютого 2018, 21:33

Швейцарія відмовила російському мільярдеру Роману Абрамовичу у дозволі на проживання.

Про це повідомляє видання Le Matin Dimanche.

За інформацією ЗМІ, у 2016 році Абрамович подав прохання про надання йому посвідки на проживання в Швейцарії. Він звернувся до урядовців кантону Вале на південному заході країни. Російський мільярдер та колишній губернатор Чукотки мав намір оселитися поблизу гірськолижного курорту Верб’є.

Цю інформацію виданню підтвердили  у муніципалітеті Бань, до якого належить Верб’є, у кантоні Вале, Державному секретаріаті з міграції та у федеральної поліції.

"Роман Абрамович був зацікавлений у Вале. У фінансовому плані для муніципалітету і кантону він був би дуже цікавим", - розповів глава міграційного відділу кантону Вале Жак Делавалла.

Однак у червні 2017 року Абрамович раптово відкликав прохання на проживання. Причини цього рішення невідомі.

Крім того, суд у Швейцарії заборонив ЗМІ на прохання самого Абрамовича публікувати будь-яку інформацію стосовно намагань російського мільярдера отримати дозвіл на проживання у країні.

Попри це, видання зазначає, що Абрамович отримав відмову без пояснення причин від влади кантону. Після цього він знову звернувся до швейцарських урядовців. Там мільярдеру відповіли, що його справу офіційно закрили після відкликання прохання, але додали, що він може подати нове прохання.

За інформацією Le Matin Dimanche, він цього не зробив. Представник мільярдера Джон Манн відмовився коментувати виданню особисті справи та судові розгляди Абрамовича.

У редакції видання запевнили, що "продовжуватимуть боротися за право розкрити інформацію, бо вона, на думку редакції, становить великий суспільний інтерес".

Марія Думанська, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ШвейцаріяРосіяолігархи
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