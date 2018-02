Конгрес США розгляне законопроект про співпрацю з Україною у сфері кібербезпеки

Керівництво Республіканської партії в Палаті представників погодилося винести на порядок денний законопроект про зміцнення співробітництва США та України у сфері кібербезпеки.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Автор законопроекту - конгресмен-республіканець Брендан Бойл, він зареєстрував його ще минулого року.

"Я радий, що керівництво Республіканської партії в Палаті представників погодилося винести на порядок денний голосування мого законопроекту, який має підтримку в обох партіях і допоможе Україні захистити свою кібербезпеку від російської агресії", - написав Бойл у Twitter.

Glad that GOP leadership in the House has agreed to schedule a vote on my bipartisan bill to help Ukraine defend its cybersecurity against Russian attacks. (Clearly my bill will be the biggest story in Philadelphia this week.)