Конгрес США розгляне законопроект про співпрацю з Україною у сфері кібербезпеки

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Вівторок, 6 лютого 2018, 03:20

Керівництво Республіканської партії в Палаті представників погодилося винести на порядок денний законопроект про зміцнення співробітництва США та України у сфері кібербезпеки.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Автор законопроекту - конгресмен-республіканець Брендан Бойл, він зареєстрував його ще минулого року.

"Я радий, що керівництво Республіканської партії в Палаті представників погодилося винести на порядок денний голосування мого законопроекту, який має підтримку в обох партіях і допоможе Україні захистити свою кібербезпеку від російської агресії", - написав Бойл у Twitter.

Щоб закон набув чинності, його має затвердити Палата представників, Сенат, та підписати президент США.

Раніше повідомлялось, що США нададуть Україні $5 млн у рамках нової допомоги у сфері кібербезпеки.

Теми: США Україна інтернет
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