"Народний фронт" хоче просити світ завадити виборам РФ у Криму

Фракція "Народний фронт" пропонує закликати світ завадити виборам президента Російської Федерації в анексованому Криму й не визнавати їх.

Лідер фракції Максим Бурбак заявив під час засідання Верховної Ради:

"Вчора "Народним фронтом" було зареєстровано постанову, в якій ми звертаємося до всієї світової спільноти (з закликом) завадити проведенню так званих виборів президента – а фактично перепризначення Путіна президентом Росії – на території України".

"Ми не можемо дати провести… В разі проведення цих "виборів" вони повинні бути нелегітимними. Ми це вже раз зробили, коли пройшли так звані "вибори" до Держдуми (РФ)", – закликав Бурбак.

5 лютого він зареєстрував проект постанови про звернення Верховної Ради до міжнародного співтовариства у зв'язку із незаконною підготовкою виборів президента РФ на тимчасово окупованій частині території України – в АР Крим та Севастополі (№7546).

Вона пропонує визнати, що намір Кремля провести 18 березня вибори президента РФ в окупованому Криму "є порушенням Конституції та законодавства України, основних принципів та норм міжнародного права, Статуту ООН, Гельсінського Заключного акту, Будапештського меморандуму 1994 року, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН про територіальну цілісність України № 68/262, ухваленої 27 березня 2014 року на 68-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, та інших міжнародно-правових актів".

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В разі ухвалення цієї постанови, Верховна Рада закличе міжнародне співтовариство не допустити незаконні вибори президента РФ у Криму, не визнавати їх, а також домагатися допуску міжнародних спостерігачів до Криму для моніторингу порушень прав людей та організації допомоги жертвам репресій.

Як відомо, Росія на початку 2014 року анексувала Крим, скориставшись зі зміни влади в Україні та посиливши свою військову присутність на півострові.

Україна, Євросоюз та США не визнали незаконний "референдум", який Росія використала як виправдання агресії, і запровадили санкції проти РФ.

Україна також не визнала вибори до Державної Думи РФ 2016 року, проведені на території анексованого Криму, та обраних там "депутатів".