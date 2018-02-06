Рада закликала президента Польщі повернутися до конструктивного діалогу

Верховна Рада закликала польську сторону до відкритості та конструктивності у подальшому розвитку двосторонніх відносин.

За відповідний проект постанови про Заяву ВР у зв’язку з ухваленням Сеймом і Сенатом Польщі "антибандерівського закону" (№7553) 6 лютого проголосували 242 депутати.

Українські нардепи закликали президента Республіки Польща скористатися своїми конституційними повноваженнями та спільно з Сеймом та Сенатом Республіки Польща повернути в українсько-польські відносини зваженість, раціональність та доброзичливість.

У документі зокрема сказано, що Верховна Ради з розчаруванням і глибокою стурбованістю сприйняла рішення Сейму від 26 січня та Сенату Республіки Польща від 1 лютого 2018 року щодо ухвалення змін до закону про Інститут національної пам’яті, якими запроваджується кримінальна відповідальність за заперечення так званих "злочинів українських націоналістів".

На думку нардепів, таке рішення відкриває шлях до маніпуляцій і посилення антиукраїнських тенденцій в польському суспільстві, а відвертий діалог, вільний обмін думками та академічна свобода опиняються під загрозою кримінального переслідування, що є несумісне з демократичними цінностями.

"Верховна Рада категорично не сприймає та відкидає політику подвійних стандартів та нав’язування ідей колективної відповідальності українського народу, а також спроби польської сторони прирівняти дії усіх борців за незалежність України до злочинів двох тоталітарних режимів ХХ століття – нацистського та комуністичного".- йдеться в заяві.

Нардепи також звертають увагу, що ухвалені законодавчі зміни суперечать змісту і духу стратегічного партнерства між Україною і Республікою Польща.

"Лише об’єктивна, зважена і неупереджена оцінка усіх історичних обставин, спільне пізнання фактів історії, застосування персональної, а не колективної відповідальності за злочини проти людяності та воєнні злочини, які мали місце упродовж першої половини ХХ століття, належна повага і рівна турбота з вшанування пам’яті усіх жертв на території обох наших держав та щире християнське прощення, до якого закликав Святий Іван Павло ІІ, дозволять нам уникнути взаємних помилок минулого і будувати міцне і надійне стратегічне партнерство", - зазначено в заяві.

Як відомо, Сенат Польщі без змін підтримав оновлений законопроект про Інститут національної пам’яті, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів.

Законопроект також передбачає штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Україна раніше закликала польського президента не підписувати ухвалені парламентом зміни.

Ізраїль виступив категорично проти схвалення Сенатом Польщі законопроекту про Інститут національної пам’яті.

Більше про конфлікт читайте на сайті "Європравди": "За що хочуть карати українців: деталі та наслідки скандального польського закону".