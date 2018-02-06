Рада відкрила шлях для будівництва музею Героям Небесної сотні

Верховна Рада ухвалила законопроект 6659 про внесення змін до законодавства, необхідних для будівництва меморіально-музейного комплексу Героїв Небесної сотні.

Відповідне рішення підтримали 255 народних депутатів.

Зокрема, вносяться зміни до пункту 6-2 розділу V "Прикінцевих положень" закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

Перший заступник голови комітету ВР з будівництва, містобудування і ЖКГ Дмитро Андрієвський пояснив, що новий закон прискорить виділення земельної ділянки для майбутнього музею. Адже до закону про регулювання містобудування вноситься зміна, що його норми більше не поширюються на надання земельних ділянок у Києві меморіальному комплексу Героям Небесної сотні.

"Таким чином ми закріпляємо тільки одну можливість побудувати там цей музейний комплекс, який вшанує пам'ять героїв, що загинули за Україну", - зазначив він.

Як відомо, 14 вересня Київрада надала земельну ділянку орієнтовною площею 1,22 га Музею Революції Гідності.

У березні 2017 року президент Петро Порошенко узаконив надання землі під "Музей революції гідності".

Кабінет Міністрів вирішив провести відкритий міжнародний конкурс на створення проекту будівництва Меморіалу Героїв Небесної Сотні.

Водночас у 2015 році вже проводили Міжнародний відкритий конкурс "Територія Гідності".

На нього надійшло 148 проектів у 4 номінаціях: Громадський простір Майдану та центрального ядра Києва ( 29 проектів), Меморіалізація подій Революції Гідності та увічнення пам`яті Героїв Небесної Сотні (86 проектів), Міжнародний культурний центр "Український Дім на Європейській площі" (9 проектів) та Багатофункціональний музейний комплекс "Музей Майдану/Музей Свободи" (24 проекти).

З 6 квітня по 1 травня 2015 року проходило народне голосування за кращі проекти конкурсу.

Тоді переможцями конкурсу на найкращий проект реконструкцій Майдану Незалежності та меморіалізацію подій Революції Гідності стали проекти митців із семи країн.

Євген Кізілов, УП