Президент Польщі підпише скандальний закон

Президент Польщі Анджей Дуда підпише суперечливі зміни до польського закону про Інститут національної пам’яті.

Про це він сказав під час спеціального звернення у Президентському палаці у Варшаві, про це повідомляє Європейська правда.

"Поправка до Закону про Інститут національної пам’яті стосується надзвичайно болючого, делікатного питання, пов'язаного з мучеництвом польської нації, під час Другої світової війни було вбито 6 мільйонів польських громадян, включаючи близько 3 мільйонів польських громадян єврейської національності", - сказав Дуда.

Він також зазначив, що внесені зміни не є новим законом, і їх обговорення велося протягом року, в тому числі з Ізраїлем.

"Існувало прохання, щоб правила не стосувалися художньої та наукової діяльності, і таке виключення було зроблено", - сказав Дуда.

Слід зазначити, що під час виступу Дуда жодним словом не згадав Україну, яка закликала польського президента накласти вето на ухвалені парламентом зміни.

Стратегічне партнерство?

Президент Польщі підписав новий закон про ІПН. Звернення МЗС, Парламенту та Президента України проігноровані. У виступі Анджея Дуди, під час якого обгрунтовував своє рішення, про Україну та українців - жодного слова. — Volodymyr Viatrovych (@viatrovych) February 6, 2018

Незадовго до виступу Дуди Верховна рада України ухвалила заяву із засудженням оновленого польського закону про Інститут національної пам’яті, який передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів.

Нагадаємо, Сенат Польщі без змін підтримав оновлений законопроект про Інститут національної пам’яті, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів.

Законопроект також передбачає штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Україна раніше закликала польського президента не підписувати ухвалені парламентом зміни.

Ізраїль виступив категорично проти схвалення Сенатом Польщі законопроекту про Інститут національної пам’яті.

Більше про конфлікт читайте на сайті "Європравди": "За що хочуть карати українців: деталі та наслідки скандального польського закону".