Екс-голова Миколаївської облради загинув у страшній ДТП

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Вівторок, 6 лютого 2018, 13:37

У дорожньо-транспортній пригоді загинув колишній голова і багаторічний депутат Миколаївської обласної ради Володимир Луста.

Про це повідомив 6 лютого у Facebook голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко.

"Висловлюю щирі співчуття з приводу трагічної загибелі депутата Миколаївської обласної ради декількох скликань, в минулому - голови облради Володимира Вікторовича Лусти", - пише губернатор.

За словами Савченка, в найскладніші часи для країни та області, у 2014-му, Луста "взяв на себе відповідальність і виконував обов`язки голови облдержадміністрації - тримав на контролі усі питання життедіяльності регіону. Для Миколаївщини - він дійсно історична постать з великої літери".

"Пам’ятаймо - на жаль, дорога не вибачає помилок", - резюмує очільник ОДА.

 

За даними поліції, ДТП сталося 6 лютого близько 07:00 на автодорозі "Калинівка - Снігурівка – Березнегувате", біля села Партизанське Вітовського району.

Попередньо встановлено, що внаслідок зіткнення антажного автомобіля "КамАЗ" з причепом та позашляховика Toyota Land Cruiser сталось займання автомобілів.

 

Водій та пасажир, 33-х та 57-ми років (Луста та його водій), що знаходились у позашляховику, загинули на місці події, водій вантажівки з отриманими тілесними ушкодженнями у важкому стані госпіталізований.

Валентина Романенко, УП
Теми: ДТП Миколаївська область
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