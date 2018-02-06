Без миротворчої місії повернути мир на Донбас важко – Геращенко

Для відновлення миру на Донбасі потрібна міжнародна миротворча місія, вважає представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

Про це вона сказала в інтерв’ю парламентській газеті "Голос України".

На думку Геращенко, Володимиру Путіну потрібні не Донбас чи Крим, а створення пострадянської "нью-імперії".

"У мене як у людини, яка глибоко занурена в політичний та переговорний процес, немає сумнівів, що Путін не збирається йти з Донбасу найближчим часом. Його мета – замороження конфлікту, і він використовуватиме цю тему для подальшої дестабілізації ситуації в Україні", – сказала вона.

"Путін колотитиме ситуацію в Україні до виборів – і парламентських, і президентських, і, власне, тому на важливий перший план виходить тема миротворчої місії на Донбасі" – заявила Геращенко.

Над нею мають працювати не лише президент і МЗС України, а й парламентарі, додала перший віце-спікер.

"Політики мають також допомогти нашим дипломатам і на всіх двосторонніх зустрічах доносити питання необхідності миротворчої місії, яка матиме широкий мандат на всій окупованій території, аж до україно-російського неконтрольованого кордону. Така місія повинна мати мандат тимчасової адміністрації, по суті примушення до миру на окупованих територіях", – сказала Геращенко.

"Поки що на це немає згоди РФ, але на перемовний процес щодо миротворчої місії можуть вплинути санкції США проти Росії", – додала вона.

"Україна прагне миру, ми зацікавлені в мирі на Донбасі, тож маємо використовувати всі важелі й надалі тиснути на РФ, щоб у повному обсязі виконати Мінські угоди. Але без миротворчої місії повернути мир на Донбас буде дуже тяжко", – сказала Геращенко.

Вона також повідомила, що перемовини щодо звільнення заручників тривають.

"Цього року вже відбулися дві зустрічі у мінському форматі, тож, сподіваюся, що матимемо добрі новини для родин заручників. Після дуже важливої події наприкінці року, після такого прориву у звільненні заручників "вікно" залишається відкритим", – заявила Геращенко.

А от із пошуком зниклих безвісти поки що "немає жодних позитивів", додала вона.

"Дуже важливо домогтися в рамках мінської групи формування спеціального механізму для пошуку зниклих безвісти за участю МК Червоного Хреста, РФ і України із запрошенням представників ОРДО-ОРЛО, щоби дізнатися про долю кожного зниклого безвісти, провести експертизу тіл загиблих у місцях масового захоронення, до яких немає допуску місіям, вклонитися кожному загиблому і гідно попрощатися", – сказала Геращенко.