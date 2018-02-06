Військову Нацгвардії, що шпигувала на РФ, засудили до 4 років

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Вівторок, 6 лютого 2018, 16:49

Солом’янський райсуд Києва обрав 4 роки позбавлення волі для жінки-військовослужбовця Нацгвардії за звинуваченням у державній зраді.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр Служби безпеки України.

За даними спецслужби, засуджену, яка працювала техніком-оператором відділу інформаційного забезпечення Центральної бази зберігання Нацгвардії, завербовав генштаб збройних сил РФ під час її візиту до сестри, яка мешкає в Москві.

СБУ з'ясувала, що після цього жінка збирала та передавала спецслужбам РФ відомості, що становлять державну таємницю.

Правоохоронці затримали її у жовтні 2017 року.

"Під час досудового слідства жінка повністю розкаялась у діях на шкоду національним інтересам України та надала повне сприяння слідству", - йдеться в повідомленні.

 
 

Українська правда
Теми: шпигунство Нацгвардія суд Росія
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