У МЗС перевіряють, чи їздили чеські політики до окупованого Криму

У Міністерстві закордонних справ заявили, що перевіряють інформацію чи справді депутат Сенату Чехії Ярослав Доубраві та інші чеські діячі їздили до анексованого Криму, оскільки на опублікованому ними фото - російський Волгоград.

Про це у коментарі "Українській правді" заявила прес-секретар МЗС Мар'яна Беца.

"З метою вжиття оперативних заходів реагування на можливі провокації, МЗС перевіряє, чи справді чеська делегація незаконно, у супереч міжнародному праву і законодавству України, відвідувала територію окупованого Криму", - сказала речниця.

Разом з тим Беца зазначила, що фотографія, яка розміщена у Facebook чеського активіста, була зроблена не у Криму, а у російському Волгограді на честь святкування 75-річного ювілею перемоги у сталінградській битві.

Раніше повідомлялося, що анексований Росією Крим за власною "приватною ініціативою" відвідав депутат Сенату Чехії Ярослав Доубрава, якому заборонений в'їзд до України, та ще ряд чеських діячів.