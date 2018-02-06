У МЗС перевіряють, чи їздили чеські політики до окупованого Криму

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Вівторок, 6 лютого 2018, 17:37

У Міністерстві закордонних справ заявили, що перевіряють інформацію чи справді депутат Сенату Чехії Ярослав Доубраві та інші чеські діячі їздили до анексованого Криму, оскільки на опублікованому ними фото - російський Волгоград.

Про це у коментарі "Українській правді" заявила прес-секретар МЗС Мар'яна Беца.

"З метою вжиття оперативних заходів реагування на можливі провокації, МЗС перевіряє, чи справді чеська делегація незаконно, у супереч міжнародному праву і законодавству України, відвідувала територію окупованого Криму", - сказала речниця.

Разом з тим Беца зазначила, що фотографія, яка розміщена у Facebook чеського активіста, була зроблена не у Криму, а у російському Волгограді на честь святкування 75-річного ювілею перемоги у сталінградській битві.

Раніше повідомлялося, що анексований Росією Крим за власною "приватною ініціативою" відвідав депутат Сенату Чехії Ярослав Доубрава, якому заборонений в'їзд до України, та ще ряд чеських діячів.

Яна Міланова, УП
Теми: МЗС Чехія Крим
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