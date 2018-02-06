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ЦПК: Суддю, який стріляв у детективів НАБУ, відпустили з СІЗО

Вівторок, 6 лютого 2018, 16:57

Заводський райсуд Миколаєва 6 лютого відпустив під цілодобовий домашній арешт одеського суддю Олексія Бурана, який  відстрілювався від детективів Національного антикорупційного бюро під час затримання.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Зазначається, що Буран 22 місяці перебував у СІЗО.

"Суд врахував лише аргументи захисту обвинуваченого, який наголошував на тому, що Буран прийняв детективів НАБУ за грабіжників, тому стріляв у них на ураження. Це є маніпуляцією, оскільки наявний відеозапис із обшуків, на якому видно, що детективи НАБУ чітко представилися", — повідомляє юрист ЦПК Віталій Цокур, який був присутнім на суді.

"Звільнення Бурана з-під варти дає йому моральну перевагу та можливості впливати на хід розгляду справи через свідків, котрі мають бути допитані", - додав юрист.

Також він зазначив, що суддя зможе без кінця затягувати розгляд справи, фактично, "висуваючи свої вимоги" до обвинувачення.

Як відомо, 29 березня 2016 року НАБУ повідомило, що Буран відкрив вогонь по правоохоронцях і зник при спробі його затримання за отримання хабара в півмільйона гривень.

Пізніше він потрапив до лікарні, звідки втік.

31 березня Верховна Рада дозволила затримати і арештувати Бурана.

29 липня 2016 року НАБУ скерувало до суду обвинувальний акт щодо судді Малиновського райсуду Одеси Олексія Бурана.

Пізніше повідомлялося, що судді, що повинні розглядати справу судді Малиновського районного суду Одеси Олексія Бурана, відмовляється це робити.

Українська правда
Теми: ОдесаМиколаївсудНАБУ
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