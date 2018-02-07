Уряд пропонує замінити радянське військове вітання на "Слава Україні"

Уряд пропонує законодавчо закріпити військові привітання "Слава Україні", "Героям слава"



Відповідний законопроект № 7549 від 5 лютого зареєстрований у Верховній Раді, пише УНІАН.

Ініціатором законопроекту є прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Зокрема, документом пропонується внести зміни до статті 84 військового статуту внутрішньої служби ЗСУ, замінивши радянське привітання "Здрастуйте, товариші", "Бажаємо (бажаю) здоров’я" на "Слава Україні", "Героям слава".

"На вітання начальника або старшого за військовим званням "Слава Україні" всі військовослужбовці, які перебувають у строю або поза ним, відповідають "Героям слава", - сказано у проекті закону.

Аналогічними фразами пропонується і прощатися, тоді як на сьогодні статутна форма прощання звучить так: "До побачення, товариші", "До побачення".

Крім того, законопроектом пропонується зберегти привітання "товариш", коли військовослужбовець звертається до міністра оборони, який є цивільною особою.

Так, пропонується у статті 53 статуту закріпити, що під час звертання до міністра оборони та його заступників, які є цивільними особами, військовослужбовець називає їх посаду, додаючи перед назвою посади слово "товаришу".