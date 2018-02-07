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В результаті землетрусу на Тайвані постраждали сотні людей

Середа, 7 лютого 2018, 03:07

Землетрус магнітудою 6.4, в результаті якого загинули 2 людини і постраждали більше 200, стався поблизу тайванського прибережного міста Хуалянь.

Про це пише Reuters.

Землетрус стався приблизно в 22 км на північний схід від Хуаляня незадовго до опівночі, а його епіцентр був на глибині всього лише 1 км.

Двоє людей опинилися під уламками готелю Маршал, який обвалився в результаті землетрусу.

Через стихійне лихо також покосилися чотири інших будівлі, в тому числі два готелі і військовий госпіталь. Крім того в місті зруйновані, або не можуть бути використані через землетрус два мости.

Уряд заявив, що 214 осіб отримали поранення.

"Президент попросив кабінет міністрів і відповідні міністерства негайно запустити "механізм при стихійних лихах" і найшвидшим чином працювати над усуненням наслідків", - йдеться в заяві адміністрації президента Цай Інвень.

"Українська правда" у Threads

Теми: стихійне лихо
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