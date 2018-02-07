Додон: Україна може допомогти знайти компроміс у питанні Придністров’я

Президент Молдови Ігор Додон вважає, що Україна може допомогти його країні знайти компроміс у питанні Придністров’я.

Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Київ – важливий партнер у форматі 5+2, який був дуже активним у цьому сенсі. Зрозуміло, від позиції України дуже багато залежатиме", – сказав Додон, але не став конкретизувати, в чому саме може полягати допомога Києва.

Він також визнав, що за час президентства ще не мав контактів зі своїм українським колегою, а на запитання про те, коли може відбутися зустріч із Порошенком, відповів "усьому свій час".

Відомий проросійськими поглядами Ігор Додон був обраний президентом Молдови в листопаді 2016 року. Під час теледебатів, ще в статусі кандидата, він заявив, що Крим належить Росії.

Переважно російськомовний регіон Придністров’я у 1992 році односторонньо проголосив "незалежність" від решти Молдови. Самопроголошеної "незалежності" Придністров’я не визнав ніхто у світі, хоча регіон має істотну підтримку Росії – політичну, економічну і військову.

Після нетривалої війни 1992 року, в якій загинуло близько 1200 людей, Кишинів остаточно втратив контроль над цим регіоном країни. В тій війні на боці сепаратистів узяли участь окремі бійці й цілі підрозділи й частини російської армії зі своїм озброєнням і бойовою технікою.

1992 року за двосторонньою російсько-молдовською угодою на адмінмежі між Придністров’ям і рештою Молдови була започаткована миротворча операція з участю російських і молдовських військ, а також збройних формувань.

Міжнародні переговори про врегулювання придністровської проблеми відбуваються у форматі 5+2 (Молдова, Придністров’я, Росія, Україна та ОБСЄ плюс спостерігачі від США та ЄС).