Наливайченко розповів, як потрапив до інституту КДБ РФ

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Середа, 7 лютого 2018, 13:31

Колишній глава СБУ Валентин Наливайченко у суді щодо держради Віктора Януковича заявив, що ніколи не вчився в інституті КДБ РФ.

Про це він сказав у середу під час допиту.

"Я ніколи не вчився і не закінчував інститут КДБ. Я був направлений від України, оскільки не було вишу в сфері розвідки і це було рішення України. (Був направлений – ред.) слухачем. Єдиним моїм рішенням було залишити цей інститут розвідки без диплома і повернутися до дочки в Україну", - сказав він.

Наливайченко заявив, що це було у 1993 році.

"Це було після того, як Україна підтвердила, що є намір, що я все ж таки далі вчився і Україна сплачувала за мене як українського слухача гроші і навіть стипендію. Попри це моїм рішенням було залишити інститут без диплому не закінчуючи навчання і повернутися саме через те, що Україна стала незалежною і в мене маленька донька і сім'я перебували в Києві в Україні", - розповів він.

Як відомо, у жовтні 2014 року тодішній глава СБУ Валентин Наливайченко оприлюднив документи про дострокове відрахування з Інституту зовнішньої розвідки імені Андропова при КДБ СРСР.

З них випливає, що старший лейтенант Наливайченко 2 лютого 1994 року подав рапорт, а 15 лютого був підписаний наказ про його дострокове відрахування.

Згідно з іншими документами, Наливайченко був відправлений в Київ у розпорядження СБУ, де 14 лютого того ж року написав заяву на звільнення.

Олександр Шумілін, УП
Теми: Наливайченко Росія
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