Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Наливайченко розповів, як потрапив до інституту КДБ РФ

Середа, 7 лютого 2018, 12:31

Колишній глава СБУ Валентин Наливайченко у суді щодо держради Віктора Януковича заявив, що ніколи не вчився в інституті КДБ РФ.

Про це він сказав у середу під час допиту.

"Я ніколи не вчився і не закінчував інститут КДБ. Я був направлений від України, оскільки не було вишу в сфері розвідки і це було рішення України. (Був направлений – ред.) слухачем. Єдиним моїм рішенням було залишити цей інститут розвідки без диплома і повернутися до дочки в Україну", - сказав він.

Наливайченко заявив, що це було у 1993 році.

"Це було після того, як Україна підтвердила, що є намір, що я все ж таки далі вчився і Україна сплачувала за мене як українського слухача гроші і навіть стипендію. Попри це моїм рішенням було залишити інститут без диплому не закінчуючи навчання і повернутися саме через те, що Україна стала незалежною і в мене маленька донька і сім'я перебували в Києві в Україні", - розповів він.

Як відомо, у жовтні 2014 року тодішній глава СБУ Валентин Наливайченко оприлюднив документи про дострокове відрахування з Інституту зовнішньої розвідки імені Андропова при КДБ СРСР.

З них випливає, що старший лейтенант Наливайченко 2 лютого 1994 року подав рапорт, а 15 лютого був підписаний наказ про його дострокове відрахування.

Згідно з іншими документами, Наливайченко був відправлений в Київ у розпорядження СБУ, де 14 лютого того ж року написав заяву на звільнення.

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НаливайченкоРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Наливайченко
Понад 130 тисяч внесків у фонд Наливайченка конфіскують до бюджету
Гриценко вийшов з допиту в СБУ: каже, питали про іншого кандидата
Наливайченко йде у президенти
Останні новини
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спесцлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
Усі новини...
Реклама: