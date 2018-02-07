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Кримська міліція здала росіянам свою зброю - Наливайченко

Середа, 7 лютого 2018, 12:58

Колишній голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що у 2014 році кримська міліція передала зброю російським диверсантам.  

Про це він розповів під час допиту у суді.

"Будівля парламенту Автономної республіки Крим була за тими матеріалами, які були здобуті контррозвідкою, видно як зброю передає міліція, яка охороняє будівлю російському спецназу переодягненому", - сказав він.

"Тобто відбулося входження окупаційного авангардного загону диверсантів російський офіцерів збройних сил. Їм була передана зброя місцевою міліцією кримською і вони вже взяли під контроль саму будівлю", - додав екс-глава СБУ.  

За словами Наливаченка, він доручив передати ці матеріали до Генпрокуратури України.

Свідчення Наливайченка також можна прочитати у матеріалі: Як ми втрачали Крим. Свідчення перших осіб України

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НаливайченкоКриманексія
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