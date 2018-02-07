У лютому 2014 року начальник Генштабу схиляв військових до зради - свідок

Начальник Генерального штабу ЗСУ часів Віктора Януковича Юрій Ільїн в лютому 2014 року скасував приведення військово-морських сил у Криму в повну бойову готовність і почав співпрацювати з Росією.

Про це заявив колишній виконуючий обов'язки міністра оборони екс-командувач ВМС Ігор Тенюх під час допиту в Оболонському районному суді Києва у справі про держзраду Януковича.

Тенюх заявляє, що армія була приведена в повну бойову готовність його наказом тільки 27 лютого 2014 року, коли він заступив на посаду міністра оборони. Тоді ж він дізнався, що вранці 20 лютого ВМС у Криму було приведено в повну бойову готовність, а вже ввечері Ільїн (на той момент начальник Генштабу) скасував цей наказ.

Тенюх також заявив, що йому відомі факти, що Ільїн схиляв українських військових до держзради.

"Ільїн тоді тричі схиляв до зради начальника Академії Військово-морських сил Гончаренка, щоб він перейшов на бік Росії. Це офіційно. Після десятих чисел. Я відповідаю за свої слова", - сказав свідок.

Загалом же, за словами Тенюха процес "здачі Криму" Росії почався з 2010 року з приходом Віктор Януковича до влади, коли почалася кадрова зачистка, скорочення чисельності флоту, розформування військових комісаріатів, укомплектування ВМС контрактниками-мешканцями Криму.

Також Тенюх зазначає, що в 2010 році його звільнили з посади командувача ВМС безпідставно та без жодних пояснень.

"Мені міністр оборони Єжель по телефону єдине, що сказав "Ти не будеш командувачем". А за даними моїх джерел їм тоді прийшла вказівка з Кремля "Убрать этого бандеровца", - сказав Тенюх.

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