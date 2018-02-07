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У Росії затримали екс-бізнес-партнера Тарути по ІСД

Середа, 7 лютого 2018, 16:59
У Росії затримали екс-бізнес-партнера Тарути по ІСД

У Росії затримали одного із засновників "Індустріального союзу Донбасу" Олега Мкртчана.

Цю інформацію підтвердив "Українській правді" депутат Сергій Тарута.

"За моєю інформацією, Мкртчан затриманий. Йому висувають звинувачення в розтраті коштів, наданих державними банками. Швидше за все, мова йде про кредитні кошти Внешекономбанку, які використовувалися, як для розвитку ІСД, так і для розвитку інших підприємств, якими Мкртчан володіє в РФ", - повідомив Тарута.

За словами Тарути, Мкртчан не тільки акціонер, а й гендиректор ІСД, відповідальний за всю фінансово-господарську діяльність корпорації.

"Наскільки мені відомо, його затримали на 2 місяці для слідчих дій", - повідомив Тарута.

У той же час бізнесмен нагадав, що з 2010 року не брав участі в оперативному управлінні діяльністю ІСД.

"А в 2014 році мої активи в ІСД були заарештовані російськими судами, рішення яких я зараз оскаржую в міжнародних судах", - додав Тарута.

ІСД заснована в 1995 році. Є інтегрованою холдинговою компанією, що володіє пакетами акцій підприємств гірничо-металургійного комплексу. До складу корпорації входять Алчевський меткомбінат, Дніпровський меткомбінат, меткомбінат Dunaferr і ISD-Huta Czestochowa.

Контрольний пакет акцій ІСД належить пулу російських інвесторів, серед яких один з засновників металургійної компанії Євраз Олександр Катунін.

Власниками ще 49,9% акцій ІСД були українські бізнесмени Сергій Тарута і Олег Мкртчан.

Оксана Коваленко, Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ІСДРосія
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