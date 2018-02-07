В прокуратурі прокоментували конфлікт з адвокатами Януковича в суді

Адвокати Віктора Януковича намагались зірвати судове засідання, викрикуючи образи в бік суду та обвинувачення.

Про це "Українській правді" повідомив прокурор Генеральної прокуратури Яніс Сімонов, коментуючи виведення адвокатів із зали суду.

"Один (адвокат – УП) – за прояви неповаги до суду після того, як його двічі було попереджено", – пояснив прокурор причину виведення адвоката Горошинського.

Сімонов підтвердив оголошення Горошинському відводу.

"Ця особа раніше надавала правову допомогу іншій особі, інтереси якої суперечили теперішньому підзахисному", – сказав прокурор, додавши, що Горошинський є адвокатом потерпілого під час розстрілів на Майдані.

Горошинський також є адвокатом екс-беркутівців. У цьому суд і прокуратура вбачали конфлікт інтересів, що стало причиною відводу.

Сімонов пояснив, що адвокату Ользі Просянюк було запропоновано брати участь у засіданні як вільному слухачеві, а повноважень захищати Януковича вона не має.

За словами прокурора, адвокати надали обвинуваченню листи, які свідчили про те, що їхній клієнт обмежив їхні повноваження.

Тобто тепер Просянюк та Горошинський мають право захищати Януковича лише в засіданнях "з питання призначення безоплатного адвоката", оскаржуючи його.

Водночас Сімонов зазначив, що це призначення оскарженню не підлягає.

Крім того, як зазначив прокурор, обидва адвокати зпізнились на засідання, а Просянюк взагалі "з’явилась після обіду".

"У них напрацьована схема по затягуванню процеса", – підсумував Сімонов, коментуючи дії адвокатів.

Раніше адвокат Ольга Просянюк розповіла, що її разом іх колегою вивели із зали засідання суду.