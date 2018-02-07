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Депутат Пономарьов заперечує знищення його компанією українських танків

Середа, 7 лютого 2018, 19:12

Народний депутат Олександр Пономарьов заперечує, що його компанія разом із російськими спецслужбами постачала неякісне мастило для військової техніки Збройних сил.

Про це "Українській правді" повідомив сам нардеп.

"Останні дослідження… показали що питання в самих двигунах", – пояснив він.

Нардеп також зазначив, що має необхідні документи, що свідчать про належну якість мастила.

Згідно з ухвалою Шевченківського райсуду, СБУ отримало дозвіл на доступ до банківської таємниці стосовно "Торгового дому Агрінол". В ухвалі, зокрема, йдеться про постачання цією компанією неякісного мастила, що призвело до виходу з ладу 20 танків.

За словами Пономарьова, ніякої експертизи проведено не було, а висновки слідчого судді були засновані виключно на позиції слідчого.

"Зараз це рішення знаходиться в Апеляційному суді", – розповів депутат.

Раніше народний депутат Сергій Соболєв заявив з трибуни парламенту, що компанія нардепа з групи "Воля народу" Пономарьова разом з ФСБ РФ та Міноборони України постачала неякісне моторне мастило для військової техніки ЗСУ.

Пізніше Соболєв на брифінгу в середу заявив, що має результати перевірок, які свідчать про інші причини виходу танків з ладу.

"Причиною зупинки є польові випробування, які виявили факти потрапляння пилу і іншої речовини в двигуни без належного їх очищення", – процитував Соболєв наявні в нього документи.

Він також зазначив, що розборка танкових двигунів, результати якої могли б пояснити причини несправностей, "за наказом одного з високих чинів… зупинена".

Соня Лукашова, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Збройні сили
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