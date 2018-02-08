У США викрили засновану українцем мережу кіберзлочинців

Правоохоронні органи США припинили діяльність створеної українцем мережі кіберзлочинців Infraud.

Про це 7 лютого повідомили у Мін'юсті США, передає Deutsche Welle.

Американське відомство наголошує, що це угруповання у 2010 році створив українець Святослав Бондаренко.

Група кіберзлочинців діяла за гаслом "In Fraud We Trust" ("Ми віримо в шахрайство" - ред).

Повідомляється, що зловмисники створили розгалужену й добре організовану мережу, яка незаконним шляхом отримувала особисті дані інтернет-користувачів, у тому числі ті, що надавали доступ до банківських та електронних рахунків.

Слідчі вважають, що члени угруповання намагалися отримати дані про 4,3 мільйона кредитних карток та банківських рахунків.

"За час існування кібермережі злочинці завдали своїми діями збитків на понад 530 мільйонів доларів", - йдетьсяу заяві Мін'юсту США.

Наразі слідчі вважають причетними до злочинного угруповання загалом 36 осіб.

13 членів кібербанди вже заарештували. Арешти проводилися в США, Австралії, Великобританії, Італії, Франції, Косові, Сербії та Албанії.