У США викрили засновану українцем мережу кіберзлочинців

1126 переглядів
Четвер, 8 лютого 2018, 00:53

Правоохоронні органи США припинили діяльність створеної українцем мережі кіберзлочинців Infraud.

Про це 7 лютого повідомили у Мін'юсті США, передає Deutsche Welle.

Американське відомство наголошує, що це угруповання у 2010 році створив українець Святослав Бондаренко.

Група кіберзлочинців діяла за гаслом "In Fraud We Trust" ("Ми віримо в шахрайство" - ред).

Повідомляється, що зловмисники створили розгалужену й добре організовану мережу, яка незаконним шляхом отримувала особисті дані інтернет-користувачів, у тому числі ті, що надавали доступ до банківських та електронних рахунків.

Слідчі вважають, що члени угруповання намагалися отримати дані про 4,3 мільйона кредитних карток та банківських рахунків.

"За час існування кібермережі злочинці завдали своїми діями збитків на понад 530 мільйонів доларів", - йдетьсяу заяві Мін'юсту США.

Наразі слідчі вважають причетними до злочинного угруповання загалом 36 осіб.

13 членів кібербанди вже заарештували. Арешти проводилися в США, Австралії, Великобританії, Італії, Франції, Косові, Сербії та Албанії.

Теми: хакери США
powered by lun.ua
По темі
Іспанія передала США російського хакера 3 лютого 2018, 01:33
У Києві відкрили центр реагування на кіберзагрози у співпраці з НАТО 2 лютого 2018, 11:52
Дані про атаки російських хакерів США отримали від розвідки Нідерландів 26 січня 2018, 08:35
Усі новини
Головні новини
Військові передали бойовикам ОРЛО тіла 2 вихідців з РФ
Новий уряд Німеччини підтримуватиме Україну в обмін на виконання умов
Cуд дозволив заочне розслідування щодо Януковича у справі розстрілів на Майдані
Головні новини дня – за 60 секунд
Усі новини
Книга

Вчителі з Європи назвали найкращу книгу України

здоров'я

Люди перебільшують, коли звинувачують смартфони у появі раку. Чому?