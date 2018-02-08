США підтвердили проникнення хакерів РФ до виборчої системи
Керівник відділу кіберзахисту Міністерства внутрішньої безпеки США Джанет Манфра заявила, що росіяни до президентських виборів 2016 року успішно отримали доступ до списків виборців у кількох американських штатах.
Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу NBC News.
"Я не можу обговорювати секретну інформацію публічно, але ми бачили, як цілями (російських хакерів – ред.) став 21 штат, і доступ до виключно невеликої кількості з них був успішно зламаний", – підкреслила Манфра.
Відповідаючи на уточнююче запитання, чи йдеться саме про російські урядові структури, а не просто про російських хакерів, вона наголосила: "Так, у цьому немає сумнівів".
Як відомо, спецслужби США прийшли до висновку, що російські хакери перед американськими президентськими виборами 2016 року здійснювали кібератаки на сервери Демократичної партії, а також в ході виборчої кампанії за дорученням Москви поширювали пропаганду в соцмережах з метою вплинути на її результати на користь Дональда Трампа.
Розслідуванням втручання Росії у вибори і зв'язками адміністрації Трампа з Кремлем займається спецпрокурор Роберт Мюллер.
Сам президент Трамп досі жодного разу не визнав, що Росія намагалася вплинути на результат президентських виборів.