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США підтвердили проникнення хакерів РФ до виборчої системи

Четвер, 8 лютого 2018, 01:19

Керівник відділу кіберзахисту Міністерства внутрішньої безпеки США Джанет Манфра заявила, що росіяни до президентських виборів 2016 року успішно отримали доступ до списків виборців у кількох американських штатах.

Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу NBC News.

"Я не можу обговорювати секретну інформацію публічно, але ми бачили, як цілями (російських хакерів – ред.) став 21 штат, і доступ до виключно невеликої кількості з них був успішно зламаний", – підкреслила Манфра.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи йдеться саме про російські урядові структури, а не просто про російських хакерів, вона наголосила: "Так, у цьому немає сумнівів".

Як відомо, спецслужби США прийшли до висновку, що російські хакери перед американськими президентськими виборами 2016 року здійснювали кібератаки на сервери Демократичної партії, а також в ході виборчої кампанії за дорученням Москви поширювали пропаганду в соцмережах з метою вплинути на її результати на користь Дональда Трампа.

Розслідуванням втручання Росії у вибори і зв'язками адміністрації Трампа з Кремлем займається спецпрокурор Роберт Мюллер.

Сам президент Трамп досі жодного разу не визнав, що Росія намагалася вплинути на результат президентських виборів.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіявиборихакери
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