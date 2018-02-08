Конгрес США підтримав проект про співпрацю з Україною у сфері кібербезпеки

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Четвер, 8 лютого 2018, 03:50

Палата представників Конгресу США прийняла більшістю голосів законопроект "Про співпрацю з Україною в питаннях кібербезпеки".

Про це у Facebook повідомляє посольство України в США.

За ухвалення проекту проголосували 404 конгресмени.

"Документ передбачає допомогу Україні в удосконаленні стратегії кібербезпеки, зокрема, щодо посилення захисту комп’ютерних мереж органів державної влади, зменшення залежності України від російських інформаційних та комунікаційних технологій, сприяння участі України у програмах обміну інформацією", - йдеться у заяві.

"У законопроекті підтверджується відданість США Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США, Будапештському меморандуму про гарантії безпеки, підтримці співробітництва нашої держави з НАТО", - підкреслили у посольстві.

Співавторами документа є конгресмен-демократ Брендан Бойл та конгресмен-республіканець Браян Фітцпатрик.

Зазначається, що перед набуттям чинності законопроект має бути проголосований Сенатом та підписаний президентом США.

Теми: США Україна інтернет
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