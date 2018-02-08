Доба в АТО: 17 обстрілів, 1 поранений

За минулу добу, 7 лютого, бойовики 17 разів порушили перемир'я – 1 військовий отримав поранення.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Минулої доби російсько-окупаційні угрупування збільшили кількість та інтенсивність обстрілів у бік українських захисників. Окрім важких мінометів, противник, на деяких ділянках лінії зіткнення, застосував танкове озброєння та артилерію, що є грубим порушенням Мінських домовленостей. Із настанням сутінок вогневі провокації лише посилилися", – йдеться у звіті.

На Луганському напрямку у вечірній час епіцентром напруженості стала Світлодарська дуга – ворог застосував артилерійські установки калібру 122-мм та неодноразово вів вогонь зі 120-мм мінометів по позиціях сил АТО довкола Луганського.

Десять 122-мм артилерійських снарядів і близько двох десятків 120-мм мін розірвалися поряд з опорними пунктами неподалік Троїцького.

У районі Кримського окупанти обстрілювали наших оборонців із мінометів різних калібрів та гранатометів, а біля Новгородського – вели вогонь з 82-мм мінометів та легкого піхотного озброєння.

На Донецькому напрямку за темної пори доби було відносно спокійно, вдень агресор понад годину вів вогонь з озброєння танка, гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів поблизу Пісків.

Гранатомети та кулемети окупанти застосували і на Приазов’ї, біля Широкиного.

"Минулої доби зафіксовано черговий факт присутності російського озброєння на Донбасі. Підрозділом ППО було збито БПЛА російського виробництва "Орлан-10". За останні півтора місяця – це уже четвертий збитий безпілотник цього типу", – наголосили у штабі АТО.



