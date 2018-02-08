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Екс-командувач ВМС: У 2014 потрібна була спецоперація зі звільнення Криму

Четвер, 8 лютого 2018, 11:32
Екс-командувач ВМС: У 2014 потрібна була спецоперація зі звільнення Криму
focus.ua

Коли в лютому-березні 2014 року Росія здійснювала захоплення Криму, збройні сили України повинні були провести антитерористичну операцію із звільнення півострова.

Про це на допиті у справі про держзраду Віктора Януковича в Оболонському райсуді Києва заявив колишній командувач Військово-морських сил України Сергій Гайдук.

За його словами, для вирішення ситуації, яка тоді склалася в АРК, в Україні є закон про тероризм, де чітко визначено, що робити в таких випадках.

"На мою думку, треба було проводити антитерористичну операцію", - зазначив він.

Екс-командувач розповів, як тоді до Криму стягувалися війська Південного військового округу РФ і як діюче керівництво збройних сил України на півострові перейшло на їхній бік.

За словами Гайдука, йому особисто також пропонували зрадити Україну і вступити до "армії Криму", але він не погодився. Його два рази намагалися арештувати і в решті решт автобусом відправили на материкову частину України.

Він повідомив, що 25 березня 2014 року українські військові, які залишалися вірні Україні і продовжували чинити опір загарбникам, почали виходити з Криму.

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Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КримЯнуковичокупаціяРосія
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