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Екс-командувач ЗСУ: Янукович не мав права просити Путіна про війська

Четвер, 8 лютого 2018, 13:18

Віктор Янукович, будучи президентом України, по закону не мав права просити Росію про введення її військ до своєї країни.

Про це у четвер на допиті у справі про держзраду Януковича в Оболонському райсуді Києва заявив колишній (до 18 лютого 2014 року) начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Володимир Замана.

На питання сторони обвинувачення, чи має право президент України звертатися до керівництва іншої держави про використання її військ у своїй країні, свідок відповів: "Крім тих випадків, коли ухвалений закон Верховною Радою, це - навчання та інше, самостійно він це робити не може".

Також один з прокурорів спитав Заману, чи існує порядок застосування військ іноземних держав на території України.

Екс-голова ЗСУ відповів, що такого порядку не існує.

У свою чергу адвокат Януковича Віталій Сердюк в коментарі журналістам заявив, що президент за Конституцією має право звернутися до РФ з проханням застосувати війська.

"Ми акцентували увагу суду, що для вирішення цих питань є 106 стаття Конституції, яка визначає президента як керівника і особу, яка є основним представником України на міжнародній арені. Жодна стаття Конституції не забороняє цього", - зазначив він.

"Президент має право на міжнародній арені у відносинах з іншими державами звертатись з питаннями, які вважає необхідними для захисту країни і для захисту її населення", - додав юрист.

 
Фото: Євген Будерацький

Оксана Коваленко, Євген Кізілов УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичсудМайданЗбройні силиРосія
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