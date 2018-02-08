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Хуг: ОБСЄ зафіксували небачений рівень насильства на Донбасі

Четвер, 8 лютого 2018, 13:35

Представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на минулому тижні зафіксували на Донбасі найбільшу з початку року кількість випадків порушення режиму припинення вогню.

Про це на брифінгу 8 лютого заявив перший заступник голови місії ОБСЄ Олександр Хуг.

"Минулого тижня насильство на сході України не припинялося. Ми зафіксували навіть на 30% збільшення випадків порушень режиму припинення вогню. Переважно це відбувалося у "трикутнику" Ясинувата-Авдіївка-Донецький аеропорт", - сказав він.

За його словами, у тому районі було зафіксовано понад 3200 випадків порушень, що є "небаченим рівнем", зафіксованим у цьому році.

Також Хуг зазначив, що втричі збільшилась кількість випадків використання забороненого озброєння.

У тому числі, було зафіксовано 56 одиниць озброєння.

Він додав, що 7 ракетно-зенітних комплексів бойовиків ОРДО були розміщені поміж житлових будинків.

Крім того, Хуг поскаржився на збільшення випадків насильства, навмисно спрямованих проти співробітників місії.

"Наприклад, 2 лютого поблизу підконтрольній так званій "ДНР" Ясинуватої поруч з 5 співробітниками СММ вівся вогонь, кулі летіли над головами", - сказав представник СММ.

Він також зазначив, що були два напади на беспілотники ОБСЄ, а також обмеження доступу та території для моніторингу, як з боку бойовиків, так і підконтрольних уряду локацій.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ОБСЄДонбасАТО
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