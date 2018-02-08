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Екс-глава Генштабу розповів, хто вимагав задіяти армію проти Майдану

Четвер, 8 лютого 2018, 14:03
Екс-глава Генштабу розповів, хто вимагав задіяти армію проти Майдану
mil.gov.ua

У лютому 2014 року керівники Міноборони, СБУ та ГПУ намагалися переконати голову Генштабу ЗСУ Володимира Заману направити армію на придушення протестів Євромайдану.

Про це Замана заявив у четвер на допиті у справі про держзраду Віктора Януковича в Оболонському райсуді Києва.

"Протягом тижня відбувалися спроби підготувати наказ про застосування Збройних сил України в Києві", - заявив він.

За словами екс-командувача, це робив тодішній міністр оборони Павло Лебедєв "з метою посилення об'єктів та наведення конституційного ладу в столиці".

Він розповів також, що 18 лютого 2014 року зустрічався з головою СБУ Олександром Якименком та генпрокурором Віктором Пшонкою.

За словами Замани, вони намагалися переконати його в тому, що і законодавство, і введений на той момент план антитерористичної операції дозволяють застосувати ЗСУ для придушення акцій протесту.

При цьому, зазначив він, про застосування зброї його ніхто не просив.

Колишній головнокомандувач повідомив, що погодився лише на перекидання військових гелікоптерів до Васильківа Київської області.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичМайданЗбройні силиармія
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