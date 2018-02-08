З території Росії стріляли в бік українських прикордонників - штаб

З території Росії зі стрілецької зброї стріляли в напрямку українських прикордонних підрозділів.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

"Сьогодні, близько 12:30 год. з району населеного пункту Ушаковка (територія Російської Федерації) було здійснено провокативний обстріл із застосуванням стрілецької зброї в напрямку підрозділів, які забезпечують охорону Державного кордону України", - йдеться у повідомлення.

Вказується, що військовослужбовці не постраждали. Вогонь у відповідь не відкривався.

Українська правда звернулася за коментарями до Держприкордонслужби.