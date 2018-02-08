З території Росії стріляли в бік українських прикордонників - штаб
Четвер, 8 лютого 2018, 14:06
З території Росії зі стрілецької зброї стріляли в напрямку українських прикордонних підрозділів.
Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.
"Сьогодні, близько 12:30 год. з району населеного пункту Ушаковка (територія Російської Федерації) було здійснено провокативний обстріл із застосуванням стрілецької зброї в напрямку підрозділів, які забезпечують охорону Державного кордону України", - йдеться у повідомлення.
Вказується, що військовослужбовці не постраждали. Вогонь у відповідь не відкривався.
"Українська правда" звернулася по коментарі до Держприкордонслужби.
Українська правда