На "Донбасенерго" Януковича хотіли поставити вугілля з АТО - джерело

На Слов'янську ТЕС, що належить ПАТ "Донбасенерго", була здійснена спроба збуту антрациту, добутого на окупованій території Донбасу.

Про це ЕП повідомило джерело на ринку.

За його даними, прецедент був зафіксований 9 січня, коли на залізничну станцію "Електрична", розташовану поруч зі Слов'янською ТЕС, надійшла партія (43 вагона) антрациту.

Відправником вантажу цього вугілля була російська компанія "ЕКУТ", а сам ресурс був відправлений з ж/д станції "Каменоломні" (м. Шахти, Ростовська обл.), на яку він був доставлений з окупованої території Донбасу.

"Спочатку при відправці вугілля з Ростовської області, в документах було вказано, що вугілля відправляється на експорт до Польщі через Україну. Але після перетину українського кордону вагони зі станції Куп'янськ-Сортувальний були переадресовані на адресу Слов'янської ТЕС", - говорить джерело.

За його даними, переадресація вагонів в Куп'янську не могла бути оформлена без підтвердження нового вантажоодержувача цих вагонів - "Донбасенерго".

Він же стверджує, що в результаті відвантаження донбаського антрациту на Слов'янській станції так і не було здійснено - товар був перенаправлений на станцію "Гусарівка" в Харківській області, де його розподілила група дрібних трейдерів.

За даними джерела ЕП в "Донбасенерго", компанія відмовилася від розвантаження цього вугілля після того як отримала підтвердження про донбаське походження товару.

Номінальним бенефіціаром "Донбасенерго" є Андрій Чорний, якого джерела ЕП називають ситуативним представником інтересів старшого сина Віктора Януковича Олександра.