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На "Донбасенерго" Януковича хотіли поставити вугілля з АТО - джерело

Четвер, 8 лютого 2018, 19:50

На Слов'янську ТЕС, що належить ПАТ "Донбасенерго", була здійснена спроба збуту антрациту, добутого на окупованій території Донбасу.

Про це ЕП повідомило джерело на ринку.

За його даними, прецедент був зафіксований 9 січня, коли на залізничну станцію "Електрична", розташовану поруч зі Слов'янською ТЕС, надійшла партія (43 вагона) антрациту.

Відправником вантажу цього вугілля була російська компанія "ЕКУТ", а сам ресурс був відправлений з ж/д станції "Каменоломні" (м. Шахти, Ростовська обл.), на яку він був доставлений з окупованої території Донбасу.

"Спочатку при відправці вугілля з Ростовської області, в документах було вказано, що вугілля відправляється на експорт до Польщі через Україну. Але після перетину українського кордону вагони зі станції Куп'янськ-Сортувальний були переадресовані на адресу Слов'янської ТЕС", - говорить джерело.

За його даними, переадресація вагонів в Куп'янську не могла бути оформлена без підтвердження нового вантажоодержувача цих вагонів - "Донбасенерго".

Він же стверджує, що в результаті відвантаження донбаського антрациту на Слов'янській станції так і не було здійснено - товар був перенаправлений на станцію "Гусарівка" в Харківській області, де його розподілила група дрібних трейдерів.

За даними джерела ЕП в "Донбасенерго", компанія відмовилася від розвантаження цього вугілля після того як отримала підтвердження про донбаське походження товару.

Номінальним бенефіціаром "Донбасенерго" є Андрій Чорний, якого джерела ЕП називають ситуативним представником інтересів старшого сина Віктора Януковича Олександра.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичДонбасАТОвугілля
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