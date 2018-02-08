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Ветерани АТО звинувачують агрофірму Порошенка у земельному рейдерстві

Четвер, 8 лютого 2018, 20:34

Спілка учасників бойових дій Гайсинського району на Вінниччині закликає компанію "Зоря Поділля" Петра Порошенка віддати землі, які їм належать за законом.

Про це йдеться в повідомленні спілки на сторінці у Facebook, передає "Економічна правда".

"Підприємство президента "ТОВ ПК "Зоря Поділля" з власної ініціативи взяло на себе зобов’язання допомогти учасникам АТО в отриманні та оформленні земельних ділянок площею два гектари для ведення особистого сільського господарства при умові передачі цих ділянок компанії в оренду", - йдеться у повідомленні.

"Близько 300 учасників бойових дій АТО погодилися, надали відповідні документи та доручення, за які заплатили власні кошти. Протягом 1,5 років, незважаючи на численні зустрічі на різних рівнях, керівництво компанії всіляко відтягувало вирішення цього питання", – заявив голова місцевої спілки АТО Микола Данилюк.

Йдеться про землі, які ветерани мають законне право отримати у власність.

Однак президентська компанія цьому перешкоджає, оскільки ділянки, на які претендують бійці, перебувають в користуванні "Зорі Поділля". Зазначимо, що цією компанією досі напряму володіє президент Петро Порошенко.

Як повідомлялося, агрохолдинг "Зоря Поділля" здійснює незаконне захоплення землі інших аграрних підприємств, користуючись існуванням старого паперового та нового електронного реєстрів.

Теми: ПорошенкоАТОземля
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