До Київщини тимчасово заборонили в’зд вантажівок

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Четвер, 8 лютого 2018, 23:07

В’зд вантажівок до Київської області тимчасово заборонили через погіршення погодних умов.

Про це повідомляє Укравтодор.

"В зв'язку з погіршенням погодних умов та з метою безперебійної роботи спеціальної техніки по забезпеченню руху транспорту в Київській області заборонено проїзд вантажних, великогабаритних та великовагових транспортних засобів по дорогам Київської області 08.02.2018 р. з 15:00 до 23:00, 09.02.2018 р. з 03:00 до 08:00", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 9 лютого в Україні очікуються дощ і сніг.  

Теми: Київська область авто
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