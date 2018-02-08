В’зд вантажівок до Київської області тимчасово заборонили через погіршення погодних умов.

Про це повідомляє Укравтодор.

"В зв'язку з погіршенням погодних умов та з метою безперебійної роботи спеціальної техніки по забезпеченню руху транспорту в Київській області заборонено проїзд вантажних, великогабаритних та великовагових транспортних засобів по дорогам Київської області 08.02.2018 р. з 15:00 до 23:00, 09.02.2018 р. з 03:00 до 08:00", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 9 лютого в Україні очікуються дощ і сніг.