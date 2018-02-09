США в ОБСЄ: відповідальність за насильство на Донбасі лежить винятково на РФ

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П'ятниця, 9 лютого 2018, 07:18

За розв'язання й підтримання конфлікту на сході України в "гарячій фазі" несе відповідальність Росія, і саме Москва повинна виявити "політичну волю", щоб припинити насильство.

З такою заявою виступив у четвер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні тимчасово повірений у справах США при Організації Гаррі Каміан, передає Укрінформ.

"Всупереч заявам, зробленим цього ранку моїм шановним російським колегою, відповідальність за жорстоку війну, яка триває на Сході України, лежить винятково й безумовно на Російській Федерації. Відповідальність за відновлення миру на сході України лежить безпосередньо на Російській Федерації", - наголосив представник Сполучених Штатів.

Він підкреслив, що зараз часто в дипломатичних колах наголошують на необхідності досягнення політичної волі для врегулювання конфлікту.

"Якщо така політична воля буде в Москві, то можна буде досягти реального завершення страждань і відновлення миру, а також підтримки (у відновленні – ред.) України в рамках її міжнародно визнаних кордонів", - заявив представник США. 

У цьому зв'язку він підкреслив: "Ми чекаємо того, що Росія виконає свої зобов'язання".

Представник США також заявив про необхідність посилення мандату Спеціальної моніторингової місії, доповіді якої лежать в основі оцінок ситуації на місцях. Він висловив стурбованість у зв'язку з продовженням блокування з російського боку роботи міжнародних спостерігачів, а також обстрілів та залякування місії СММ.

Теми: Донбас війна Росія США ОБСЄ
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