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ЗМІ: Кабмін збільшив автопарк попри власну заборону

П'ятниця, 9 лютого 2018, 09:18
ЗМІ: Кабмін збільшив автопарк попри власну заборону

Автобаза Кабінету міністрів за минулий рік поповнилася на 19 автомобілів попри постанову про заборону придбання органами державної влади легкових автомобілів.

Про це йдеться у програмі "Гра слів" – спільному проекті Bihus.Info та "24 каналу".

У відповіді на інформаційний запит програми секретаріат Кабміну повідомив, що у 2016 році на балансі автопідприємства господарсько-фінансового департаменту секретаріату КМУ перебувало 117 автомобілів, а станом на 31.12.2017 автопарк уряду збільшився на 19 автівок.

Серед оновлень – десять Scoda Superb та п’ять Huyndai Hybrid.

 

Автопарк КМУ збільшився, хоча наприкінці 2016-го уряд ухвалив постанову, в якій першим пунктом заходів щодо ефективного й раціонального використання держкоштів зазначено "припинення придбання легкових автомобілів".

Загалом на автопарки Кабміну, парламенту і Держуправління справами цього року в бюджеті передбачено понад 326 млн грн, що на 90 млн більше за витрати 2017-го.

Напередодні "Наші гроші" повідомляли, що автопідприємство при Кабміні 19 грудня 2017 року за результатами тендеру уклало три угоди про закупівлю автомобілів 2017 року випуску на загальну суму 22,13 млн грн.

Згідно з даними у системі "Прозорро", ТОВ "Автоцентр Київ" за 9,96 млн грн. поставило 10 ліфтбеків Skoda Superb Style8 TSI/132kW 7DSG (AG) виробництва ПрАТ "Єврокар" кольору "чорний магічний металік" із додатковими пакетом Comfort, килимками, зимовою гумою і дорожнім набором по 996 тис грн.

А в ТОВ "Атлант-М Лепсе" за 8,33 млн грн. замовили чотири мікроавтобуси Volkswagen T6 Multivan HL Alpen 2.0 l BiTDI 180PS 7 DG7-АКПП кольору "чорний перламутр" по 2,08 млн грн.

ТОВ "Богдан Авто" за 3,85 млн грн поставило п’ять гібридних хетчбеків Hyundai Ioniq Hybrid Premium 1.6h 6CVT по 770 тис. грн.

Сума угод на 7% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 24,62 млн грн.

Єдиним конкурентом першої фірми було ТОВ "Автомобільний дім "Галич-Авто", із другою змагались ТОВ "КарпатиАвтоцентр" і ТОВ "Автодом Харків", а третя перемогла тільки ПрАТ "Алеко-Сервіс".

При цьому досі діє урядова постанова про граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, останні зміни в яку вносились у серпні 2017 року.

Нею передбачено, що для обслуговування членів Кабміну й Адміністрації президента можна купуати легкові автомобілі не дорожче за 500 тис. грн.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівбюджетдержзакупівліавто
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