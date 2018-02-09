Гройсман: Чинна виборча система в Україні - неприйнятна

Прем'єр Володимир Гройсман заявив, що діюча виборча система є неприйнятною і потребує кардинальних змін.

Про це він сказав під час виступу з трибуни Верховної Ради.

"Чи погоджуємося ми з тим, що діюча виборча система є неприйнятною? Діюча виборча система корумпує сьогодні виборчий процес", - заявив Гройсман.

"Стало нормою у нашій країні, коли люди купують голоси. Ми маємо шанс це змінити і створити прозору систему, де кожен зможе себе проявити", - додав він.

За його словами, треба визначитися з тим, чи є Україна парламентсько-президентською країною чи президентсько-парламентською.

"Ми маємо визначити сфери відповідальності і компетенції у всіх рівнів влади. Чітко вказати, хто і за що відповідає. Тоді ми отримаємо зовсім іншу якість державного управління", - сказав прем'єр-міністр.

"Врешті-решт, ми маємо завершити реформу децентралізації. Для цього нам потрібно провести конституційні зміни. Закріпити місцеве самоврядування на всіх рівнях, починаючи від громади та закінчуючи областями", - додав він.

Також, за його словами, Верховна Рада має ухвалити закон про антикорупційний суд і він має винести перші вироки корупціонерам, адже тільки після цього в Україну зможуть прийти інвестиції.

"Через два роки треба вже змагатись у політичній боротьбі. Немає значення, хто в якій боротьбі переможе. Нам треба ввійти в історію тими, хто збудував сильну, демократичну та розвинену державу", - сказав Гройсман.

Він додав, що за два роки до виборів у парламенту є шанс ухвалити "надважливі" рішення.