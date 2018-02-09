У Південній Кореї стартувала зимова Олімпіада

У південнокорейському місті Пхьончхан відкрилися XXIІI зимові Олімпійські ігри, які триватимуть з 9 до 25 лютого.

О 13:00 за київським часом розпочалася церемонія відкриття. Її транслює UA:Перший. Цей телеканал показуватиме і решту Ігор.

Україну в Олімпіаді представляють 33 спортсмени. Наші олімпійці змагатимуться у 9 з 15 видів спорту, а саме: у біатлоні (11 спортсменів), фігурному катанні (4 спортсмени), санному спорті (6 спортсменів), фристайлі (3 спортсмени), лижних гонках (4 спортсмени), гірськолижному спорті (2 спортсмени), сноубордингу (1 спортсмен), скелетоні (1 спортсмен) і лижному двоборстві (1 спортсмен).

В змаганнях візьмуть участь 2500 атлетів із понад 90 країн світу, які розіграють 102 комплекти нагород.

Україна претендує на медалі в біатлоні і лижній акробатиці.

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив, що на цих Олімпійських іграх завоювання навіть одної медалі буде для української збірної успіхом. "Якщо завоюємо дві - це буде чудово", - додав він.

За прогнозом американської аналітичної компанії Gracenote, на українську збірну чекає лише одна бронзова медаль у лижній естафеті 4 х 5 км серед жінок.

А от агенція Associated Press дає найбільш оптимістичний прогноз: жіноча збірна з біатлону отримає "срібло" в естафеті, Анастасія Меркушина - "срібло" в спринті біатлону і Олександр Абраменко - "бронзу" у фристайлі. Загалом три медалі.

Першою на традиційний парад спортсменів стадіоном вийшла збірна Греції.

О 13:53 на стадіоні з'явилися російські атлети. Планувалося, що їх буде на параді 80 осіб. Через заборону вони крокують без прапора РФ, замість нього несуть прапор Міжнародного олімпійського комітету.

Усього від Росії в Іграх беруть участь 168 спортсменів з РФ.

О 13:55 на арену вийшли українські спортсмени. Прапор несла біатлоністка, майор Національної гвардії Олена Підгрушна. Концепт їхньої форми розробив український дизайнер Андре Тан.

На параді команд-учасниць олімпійська збірна України, згідно з корейською абеткою, крокувала 57-ю.

До складу олімпійської збірної України, зокрема, входять:

- біатлон: Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Семаков, Сергій Семенов, Артем Тищенко, Ірина Варвинець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна, Валя Семеренко, Віта Семеренко;

- гірські лижі: Іван Ковбаснюк, Ольга Книш;

- лижне двоборство: Віктор Пасічник;

- фрістайл: Олександр Абраменко, Тетяна Петрова, Ольга Полюк;

- санний спорт: Андрій Мандзій, Антон Дукач, Олена Стецьків, Олена Шхумова, двійка Олександр Оболончик/Роман Захарків;

- лижні гонки: Тетяна Антипенко, Марина Анцибор, Олексій Красовський, Андрій Орлик;

- скелетон: Владислав Гераскевич;

- сноуборд: Аннамарі Данча (Чундак);

- фігурне катання: пара Максим Нікітін/Олександра Назарова, Ярослав Паніот, Анна Хниченкова.

О 14:42 за Києвом президент Кореї Мун Чже Ін офіційно відкрив XXIІI зимові Олімпійські ігри.

Як відомо, збірна Росії офіційно відсторонена від зимової Олімпіади в Пхенчхані через вживання допінгу під час Ігор в Сочі в 2014 році.

На запрошення МОК до Південної Кореї вирушила тільки частина росіян, які виступатимуть під нейтральним прапором.