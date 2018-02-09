Три екс-президенти просять Порошенка оголосити рік української мови

Три колишні президенти України - Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко звернулися до нинішнього глави держави Петра Порошенка з проханням оголосити 2018-й роком затвердження державної мови.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна ".

"... Звертаємося до Вас з проханням підтримати ініціативу щодо оголошення 2018 року Роком затвердження державної мови", - цитує лист президентів видання.

"Цей крок зміцнить фундамент української державності в такий бурхливий час нашої історії, сприятиме консолідації суспільства і покаже нашим іноземним партнерам нашу твердість і впевненість у власних ідеалах", - сказано у зверненні.

Автори листа відзначили, що після оголошення Порошенком 2017-го Роком англійської мови, з'явилися "істотні результати для розвитку науки і культури", а також є свідчення "незмінності євроінтеграційних прагнень України".

Також вони додали, що "в умовах гібридної агресії проти нашої держави, загрози порушення цілісності його території, важливим об'єднуючим фактором протидії цьому є утвердження державної мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України".

Три екс-президенти висловили надію, що Порошенко підтримає ініціативу і оголосить 2018-й роком затвердження державної мови.