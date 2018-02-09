У справах Майдану відбуває покарання 1 людина

У так званих справах Майдану покарання наразі відбуває одна людина.

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

За його словами, за чотири роки ухвалено 50 судових вироків, 412 особам повідомлено про підозру.

"На сьогодні за результатами розслідування й розгляду маємо 50 вироків. Тільки дві особи отримали реальну міру покарання, а відбуває покарання одна людина. 412 особам повідомлено про підозру, обвинувальні акти стосовно 258 осіб перебувають у суді", – зазначив Горбатюк.

Горбатюк визнає, що це не той результат, якого очікує суспільство, однак каже, що проведена "велика робота" для доведення злочинів, яка ще не закінчена.

"Практично кожного тижня у нас чи повідомляється про підозри, чи завершується розслідування, чи направляються обвинувальні акти до суду. Процес встановлення істини триває", – сказав він.

Як відомо, у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого.

Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.

Детальніше про справи Мадану читайте у матеріалі: Справи Майдану. Розслідувати не можна закрити