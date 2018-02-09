Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У справах Майдану відбуває покарання 1 людина

П'ятниця, 9 лютого 2018, 17:57

У так званих справах Майдану покарання наразі відбуває одна людина.

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

За його словами, за чотири роки ухвалено 50 судових вироків, 412 особам повідомлено про підозру.

"На сьогодні за результатами розслідування й розгляду маємо 50 вироків. Тільки дві особи отримали реальну міру покарання, а відбуває покарання одна людина. 412 особам повідомлено про підозру, обвинувальні акти стосовно 258 осіб перебувають у суді", – зазначив Горбатюк.

Горбатюк визнає, що це не той результат, якого очікує суспільство, однак каже, що проведена "велика робота" для доведення злочинів, яка ще не закінчена.

"Практично кожного тижня у нас чи повідомляється про підозри, чи завершується розслідування, чи направляються обвинувальні акти до суду. Процес встановлення істини триває", – сказав він.

Як відомо, у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.

Детальніше про справи Мадану читайте у матеріалі: Справи Майдану. Розслідувати не можна закрити

"Українська правда" в Threads

Теми: Майданпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Майдан
Справи Майдану: в Україні заочно судитимуть ексглаву МВС Захарченка
Справи Майдану: з України втік обвинувачений у вбивстві журналіста Сергієнка
Маск назвав Революцію гідності "переворотом", в ОП порадили не читати російських газет
Останні новини
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
Усі новини...
Реклама: