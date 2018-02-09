Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Інфляція прискорилася: найбільше подорожчали овочі та фрукти

П'ятниця, 9 лютого 2018, 18:56

Інфляція на споживчому ринку в січні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 1,5%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає "Економічна правда".

Згідно з даними Держстату, у січні 2018 року порівняно із січнем минулого року інфляція становила 14,1%.

"Базова інфляція в січні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 0,7%, із січнем 2017 року – 9,8%", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, на споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2%.

Найбільше (на 10,8% та 7,6%) подорожчали овочі та фрукти. На 3-1,1% підвищилися ціни на яйця, молоко, сметану, хліб, рибу та продукти з риби, масло, м’ясо та м’ясопродукти. Водночас на 2,7% подешевшали гречані крупи, на 1% – цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, у тому числі тютюнові вироби – на 1,6%, алкогольні напої – на 0,5%.

"Зростання цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,4% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 6%, цін на скраплений газ на 4,8%, плати за оренду житла  на 0,9%", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, за підсумками 2017 року інфляція в Україні прискорилася до 13,7%.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозувало інфляцію 13,4% на кінець року.

У 2016 році інфляція становила 12,4%.

"Українська правда" у Threads

Теми: інфляціяціни
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
інфляція
Річна інфляція у Туреччині сповільнилися до мінімуму з грудня 2021 року
Інфляція в єврозоні впала до найнижчого рівня з початку вторгнення РФ в Україну
Річна інфляція в Канаді у квітні зросла вперше за 10 місяців
Останні новини
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
Усі новини...
Реклама: