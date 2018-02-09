Інфляція прискорилася: найбільше подорожчали овочі та фрукти

Інфляція на споживчому ринку в січні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 1,5%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає "Економічна правда".

Згідно з даними Держстату, у січні 2018 року порівняно із січнем минулого року інфляція становила 14,1%.

"Базова інфляція в січні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 0,7%, із січнем 2017 року – 9,8%", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, на споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2%.

Найбільше (на 10,8% та 7,6%) подорожчали овочі та фрукти. На 3-1,1% підвищилися ціни на яйця, молоко, сметану, хліб, рибу та продукти з риби, масло, м’ясо та м’ясопродукти. Водночас на 2,7% подешевшали гречані крупи, на 1% – цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, у тому числі тютюнові вироби – на 1,6%, алкогольні напої – на 0,5%.

"Зростання цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,4% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 6%, цін на скраплений газ на 4,8%, плати за оренду житла на 0,9%", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, за підсумками 2017 року інфляція в Україні прискорилася до 13,7%.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозувало інфляцію 13,4% на кінець року.

У 2016 році інфляція становила 12,4%.